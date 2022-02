Ramazzotti bacia la Hunziker a Michelle Impossible – Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bacio traErosdi nuovo insieme, sullo stesso palco. 20 anni dopo l’ultima volta, la coppia si riunisce per coronare il sentimento che oggi lega entrambi: l’amicizia. E lo fanno stampandosi un bacio in bocca. Super-ospite dell’one woman show dell’ex moglie su Canale 5,, l’artista romano si regala al pubblico e si lascia andare al ricordo di un matrimonio finito e superato (si sono sposati nel 1998, separati nel 2002 e divorziati nel 2009), ma per ovvie ragioni – la figlia Aurora su tutte – impossibile da dimenticare. E la“ci marcia”: “Ma perché, da 20 anni, non c’è un anno in cui non si dica che torniamo ...