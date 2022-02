Premio nobel Parisi effetto fecondo se si investe in scienza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'Aquila - "Questi lavoratori sono l'effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo come sempre accade quando si investe in scienza". Lo ha dichiarato il Premio nobel Giorgio Parisi nel suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla presenza del Premier Mario Draghi. "Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti attraverso un processo pubblico nelle commissioni scientifiche. Una valutazione comparativa fondamentale con capacità di scegliere i progetti è un fiore all'occhiello dell'Infn", ha chiarito Parisi. "Con il Pnrr ci saranno grandi investimenti in ricerca e sviluppo, e' essenziale selezionare i migliori. Entro fine mese usciranno i bandi per partenariati ed è importante che siano scritti con grande ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'Aquila - "Questi lavoratori sono l'concreto, un investimento duraturo ecome sempre accade quando siin". Lo ha dichiarato ilGiorgionel suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla presenza del Premier Mario Draghi. "Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti attraverso un processo pubblico nelle commissioni scientifiche. Una valutazione comparativa fondamentale con capacità di scegliere i progetti è un fiore all'occhiello dell'Infn", ha chiarito. "Con il Pnrr ci saranno grandi investimenti in ricerca e sviluppo, e' essenziale selezionare i migliori. Entro fine mese usciranno i bandi per partenariati ed è importante che siano scritti con grande ...

