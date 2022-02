Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 17 Febbraio 2022: Cancro agitato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Febbraio 17 2022 Ariete Per il segno zodiacale dell’Ariete è molto importante chiarire tutte le questioni personali o familiari che non vanno perché sabato e domenica saranno delle giornate un po’ sottotono. Sappiamo che negli ultimi due fine settimana alcune coppie in crisi hanno dovuto ribadire alcuni concetti in maniera un po’ pesante, altri hanno vissuto un momento di crisi, bisogna essere cauti. Toro Queste prime tre giornate della settimana sono state pesanti ma in questo Giovedì potete recuperare. Tutto quello che state facendo adesso è importante per recuperare un po’ di tranquillità ma questa giornata in modo particolare aiuta. Avete una grande capacità critica, la crisi se c’è in amore non è grave: magari potreste rimproverare il vostro ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’diFox per oggi,17Ariete Per il segno zodiacale dell’Ariete è molto importante chiarire tutte le questioni personali o familiari che non vanno perché sabato e domenica saranno delle giornate un po’ sottotono. Sappiamo che negli ultimi due fine settimana alcune coppie in crisi hanno dovuto ribadire alcuni concetti in maniera un po’ pesante, altri hanno vissuto un momento di crisi, bisogna essere cauti. Toro Queste prime tre giornate della settimana sono state pesanti ma in questopotete recuperare. Tutto quello che state facendo adesso è importante per recuperare un po’ di tranquillità ma questa giornata in modo particolare aiuta. Avete una grande capacità critica, la crisi se c’è in amore non è grave: magari potreste rimproverare il vostro ...

