Olena e Kristina | ucraine a Bergamo | “Angoscia per i nostri cari | reclutano anche le donne e i ragazzi”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lo stato di tensione forte nella crisi tra Russia e Ucraina non si spegne. Lo schieramento delle truppe russe lungo il confine e l’insofferenza del presidente Vladimir Putin nei confronti della Nato preoccupano. Al fronte i soldati si preparano a un’eventuale invasione della Russia in Ucraina dopo il precedente nel 2014 dell’annessione della Crimea. Un nuovo attacco che, secondo quanto rivelato negli scorsi giorni, potrebbe avvenire mercoledì 16 febbraio. La situazione è vissuta con tensionedai molti ucraini presenti sul suolo bergamasco. Due ragazze in particolare ci hanno spiegato qual è il clima nel loro paese. “La gente èta – ci racconta, 26 anni -. Il pericolo di un’invasione c’è e sembra imminente da come ne parlano in Ucraina. Stanno reclutandoda ogni parte della nazione per ...