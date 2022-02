Oggi è un altro giorno, Claudia Ferri: “Donna nel corpo di un uomo, ho passato l’infermo vero. Psicofarmaci già a 13 anni, fu devastante” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È un racconto toccante quello fatto da Claudia Ferri a Serena Bortone nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. La truccatrice è la protagonista della canzone “Il mio amico” che Anna Tatangelo portò al Festival di Sanremo del 2008, rivelando al mondo la sua storia: fino a qualche anno fa, infatti, Claudia Ferri era Claudio Ferri. “Non avevo mai fatto outing con nessuno, neppure con la famiglia. Quando Anna ha portato la canzone a Sanremo, mia madre, che legge molto, ha visto un articolo nella pagina degli spettacoli e ha capito tutto. Non l’avevo avvisata, perché non me la sono sentita. Per quasi una settimana non mi ha rivolto la parola. Anna? È la mia amica del cuore, un’altra sorella, un pezzo di cuore. Nel mio percorso di vita è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È un racconto toccante quello fatto daa Serena Bortone nell’ultima puntata diè un. La truccatrice è la protagonista della canzone “Il mio amico” che Anna Tatangelo portò al Festival di Sanremo del 2008, rivelando al mondo la sua storia: fino a qualche anno fa, infatti,era Claudio. “Non avevo mai fatto outing con nessuno, neppure con la famiglia. Quando Anna ha portato la canzone a Sanremo, mia madre, che legge molto, ha visto un articolo nella pagina degli spettacoli e ha capito tutto. Non l’avevo avvisata, perché non me la sono sentita. Per quasi una settimana non mi ha rivolto la parola. Anna? È la mia amica del cuore, un’altra sorella, un pezzo di cuore. Nel mio percorso di vita è stata ...

