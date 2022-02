Nel foggiano un mese e mezzo a trenta all’ora in tratti di due strade provinciali Ordinanza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazione provinciale di Foggia: Si comunica che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, arch. Angelo Iannotta, con Ordinanza n. 4/2022 ordina: – che sulle strade provinciali n.53 e n. 54, in tratti saltuari, sia istituito il transito veicolare con senso unico alternato regolato da cantiere mobile, con movieri e riduzione della velocità a 30km/h,in entrambi i sensi di marcia, dal 16 Febbraio 2022 al 31 Marzo 2022. La presente Ordinanza entra in vigore dal 16/02/20222 al 31/03/2022 e sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della segnaletica prescritta. L'articolo Nel foggiano un mese e mezzo a trenta all’ora in tratti di due ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazione provinciale di Foggia: Si comunica che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, arch. Angelo Iannotta, conn. 4/2022 ordina: – che sullen.53 e n. 54, insaltuari, sia istituito il transito veicolare con senso unico alternato regolato da cantiere mobile, con movieri e riduzione della velocità a 30km/h,in entrambi i sensi di marcia, dal 16 Febbraio 2022 al 31 Marzo 2022. La presenteentra in vigore dal 16/02/20222 al 31/03/2022 e sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della segnaletica prescritta. L'articolo Nelunindi due ...

