Municipio IX | Pd | buon lavoro a nuovo capogruppo e vice eletti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “I migliori auguri dia Giuseppe Grazioli –del Pd nel IX– e allaPaola Vaccariall’unanimità a guidare il gruppo del Partito Democratico municipale.” “Nessuno si permetta di mettere in correlazione il nostro Partito con unanda che con il Pd non ha e non deve avere niente a che fare: nei processi contro la Mafia il Partito Democratico si è costituito parte civile.” “Le aule giudiziarie sono l’unico luogo di confronto con i boss in linea con i valori, lo statuto e il codice etico delle democratiche e dei democratici e ogni atteggiamento diverso è totalmente incompatibile con l’appartenenza alla nostra comunità”. Così in un comunicato Andrea Casu, segretario del ...