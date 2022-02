Milan, nessuna novità per Ibra: lavora ancora a parte e punta il derby di Coppa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Milan prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato contro la Salernitana, ma dall'infermeria di Milanello non arrivano buone... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilprosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato contro la Salernitana, ma dall'infermeria diello non arrivano buone...

Advertising

sportli26181512 : Milan, nessuna novità per Ibra: lavora ancora a parte e punta il derby di Coppa: Il Milan prosegue la marcia di avv… - cmdotcom : #Milan, nessuna novità per #Ibra: lavora ancora a parte e punta il derby di Coppa [@TramacEma]… - RaffaeleSanluca : @LouGirardiReal Di certo non possiamo parlare della partita del milan ah no scusate non ci sarà nessuna partita spiaze - agad85 : @paolobertolucci Mah,a me personalmente come giocatore non mi fa impazzire,non vedo in lui nessuna dote esaltante,p… - infoitsport : Serie A, la classifica degli scontri diretti: Milan più punti di tutte, Inter nessuna vittoria in trasferta - Calci… -