Michelle Impossible debutta stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni del 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ arrivato il grande giorno: Michelle Hunziker ne ha parlato come del programma che ha sempre sognato, Mediaset punta tantissimo sullo show e questa sera si parte! E’ arrivato il momento di vedere sul palco la bravissima Michelle Hunziker in una veste totalmente inedita. Ritroveremo la Mich che abbiamo visto sul palco di Sanremo quando era stata fortemente voluta da Claudio Baglioni? Una Michelle pronta a ballare, cantare, recitare e mostrare tutto il suo straordinario talento? Lo scopriremo praticamente tra pochissime ore: andrà in onda oggi, 16 febbraio 2022, il primo dei due speciali “Michelle Impossible”, l’atteso one woman show di Michelle Hunziker. Due serate evento (la seconda andrà in onda il prossimo mercoledì) che vedono protagonista assoluta uno dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ arrivato il grande giorno:Hunziker ne ha parlato come del programma che ha sempre sognato, Mediaset punta tantissimo sullo show e questa sera si parte! E’ arrivato il momento di vedere sul palco la bravissimaHunziker in una veste totalmente inedita. Ritroveremo la Mich che abbiamo visto sul palco di Sanremo quando era stata fortemente voluta da Claudio Baglioni? Unapronta a ballare, cantare, recitare e mostrare tutto il suo straordinario talento? Lo scopriremo praticamente tra pochissime ore: andrà in onda oggi, 162022, il primo dei due speciali “”, l’atteso one woman show diHunziker. Due serate evento (la seconda andrà in onda il prossimo mercoledì) che vedono protagonista assoluta uno dei ...

Advertising

m_hunziker : Alcuni indizi su quello che accadrà domani sera in prima serata su Canale5... Michelle Impossible pt. 1, ci siamo!… - infoitcultura : Michelle Impossible Canale5, l'inatteso ruolo di Aurora Ramazzotti: cosa farà - infoitcultura : Michelle Impossible, gli ospiti della prima puntata in onda stasera su Canale 5 - infoitcultura : Michelle Hunziker pronta al grande rientro: è questa la sua “Mission Impossible” - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… -