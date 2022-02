Massimo Giletti e l’amicizia con Lamberto Sposini, i due colleghi presto insieme: “Andrò ad abbracciarlo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Massimo Giletti racconta il profondo legame di amicizia, oltre che professionale, che lo unisce a Lamberto Sposini. Il giornalista, colpito nel 2011 da un ictus cui ha fatto seguito un’emorragia cerebrale, ha sempre ricevuto il sostegno di famiglia, amici e colleghi. Tra cui lo stesso conduttore di Non è l’Arena, che ha confessato di volerlo andare presto a trovare a Milano nel giorno del suo compleanno. Massimo Giletti presto con Lamberto Sposini: “Andrò ad abbracciarlo“ È un Massimo Giletti a 360° quello che, intercettato da Adnkronos, ha voluto raccontare a cuore aperto la sua grandissima amicizia con Lamberto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022)racconta il profondo legame di amicizia, oltre che professionale, che lo unisce a. Il giornalista, colpito nel 2011 da un ictus cui ha fatto seguito un’emorragia cerebrale, ha sempre ricevuto il sostegno di famiglia, amici e. Tra cui lo stesso conduttore di Non è l’Arena, che ha confessato di volerlo andarea trovare a Milano nel giorno del suo compleanno.con: “ad“ È una 360° quello che, intercettato da Adnkronos, ha voluto raccontare a cuore aperto la sua grandissima amicizia con...

