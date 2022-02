Luca Onestini con un occhio nero sui social | cosa è successo? Intanto in Italia con Soleil…

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex tronista ha condiviso suila brutta disavventura vissuta a Parigi, e nel frattempo Parpiglia di ‘Chi’ svela un’indiscrezione riguardanteAttimi di paura per. L’ex calciatore, diventato famoso in particolare dopo la sua partecipazione al GF Vip 2 e al trono di Uomini e Donne del 2017, si trovava a Parigi per un soggiorno romantico con l’attuale fidanzata quando è avvenuta una vicenda a dir poco spiacevole. Se per l’ex tronista sembra essere un momento a dir poco fortunato sia lavorativamente che sentimentalmente, nella città dell’amoreha rischiato a dir poco grosso. E nel frattempo arrivano indiscrezioni riguardanti una delle sue più celebri ex: Soleil Sorge. LEGGI ANCHE => CLAMOROSA STOCCATA A SOLEIL: ECCOHA ...