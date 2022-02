LIVE Volta ao Algarve 2022, prima tappa in DIRETTA: 150 km all’arrivo, gruppo a 2” dai fuggitivi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VUELTA A ANDALUCIA 15.13 Scende sotto i 2” il distacco, ora a 1’35” quando mancano 128 kg al traguardo. 15.05 Continua a controllare il gruppo, sempre intorno ai 2” di ritardo dalla testa della corsa. 14.57 La prossima asperità di giornata è il GPM di terza categoria di Nave, media le 4.3% che assegnerà la prima maglia blu. 14.46 Da questo punto in poi è un saliscendi continuo e il gruppo riduce ulteriormente il distacco, tenendosi a meno di 2?. 14.41 A 150 km dalla fine il distacco è di 2’17”, con Quick Step, Intermarchè ed Alpecin a controllare il plotone. 14.38 Ora il gruppo ricomincia a tirare, il gap si riduce sensibilmente. 14.32 Dopo un lieve forcing, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VUELTA A ANDALUCIA 15.13 Scende sotto i 2” il distacco, ora a 1’35” quando mancano 128 kg al traguardo. 15.05 Continua a controllare il, sempre intorno ai 2” di ritardo dalla testa della corsa. 14.57 La prossima asperità di giornata è il GPM di terza categoria di Nave, media le 4.3% che assegnerà lamaglia blu. 14.46 Da questo punto in poi è un saliscendi continuo e ilriduce ulteriormente il distacco, tenendosi a meno di 2?. 14.41 A 150 km dalla fine il distacco è di 2’17”, con Quick Step, Intermarchè ed Alpecin a controllare il plotone. 14.38 Ora ilricomincia a tirare, il gap si riduce sensibilmente. 14.32 Dopo un lieve forcing, ...

Advertising

HobiChuuya : @ymkIover SÌ È LA PRIMA VOLTA CHE STO ASSISTENDO LIVE È DOLOROSO WTF - MariaElefante : @crypto_gateway @AleLu_ja Facciamo una live da Miami la prossima volta ???????? - AngelLouisT91 : @K1LL_MY_M1ND allora non lo ascolto giornalmente ecco, però vasco è un mito e almeno una volta nella vita va sentito live perciòoo - zazoomblog : LIVE Volta ao Algarve 2022 prima tappa in DIRETTA: Hayter sfida Fabio Jakobsen in volata - #Volta #Algarve #prima… - IlariaArdito : RT @FromZeroItalia: 220216 [RIASSUNTO LIVE ??] #OBSESSION showcase ?? dopo aver visto il video in anteprima, possiamo confermare ancora una… -