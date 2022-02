L’espansione di Starlink spaventa la NASA

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) In una lettera inviata alla Federal Trade Commission statunitense, lasi è lamentata dell’affollamento di satelliti che congestiona l’orbita terrestre. Per l’agenzia spaziale, tutte queste apparecchiature sospese attorno alla Terra creeranno molti problemi (scontri, detriti, interruzioni di frequenze) nei prossimi anni e limiteranno il successo delle missioni scientifiche future. In pratica, lace l’ha convs(wikipedia) – curiosauro.itcontro: troppi satelliti in orbita A oggi ci sono più di venticinquemila oggetti che orbitano a seicento chilometri dalla Terra. E con il piano di espansione di SpaceX, ovvero con la megacostellazione di satelliti, presto gli oggetti in orbita saranno più di ...