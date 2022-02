Il Covid si porta via anche nonna Palmerina Aveva 101 anni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Covid si è portato via anche nonna Palmerina Menchini (nella foto) che il 15 novembre scorso a Sant'Anna Aveva tagliato il traguardo dei 101 anni. Era nata a Lucca il 15 novembre 1920 e dal 1942 ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilsi èto viaMenchini (nella foto) che il 15 novembre scorso a Sant'Annatagliato il traguardo dei 101. Era nata a Lucca il 15 novembre 1920 e dal 1942 ...

Federica Dieni: 'adesso basta Green Pass, è strumento discriminatorio. No anche all'obbligo vaccinale' Covid, le parole della deputata M5S Federica Dieni durante l'assemblea dei parlamentari grillini sul ... Ordine del giorno che porta la firma di Federica Dieni, deputato calabrese e vicepresidente del ...

«Covid provoca problemi di erezione permanenti», l'allerta in uno studio ilmessaggero.it Entrare nell’anno con Lentezza, dalla Porta accanto Dal 10 al 13 marzo 2022, presso il Teatro della Rocca “Franco Tagliavini” di Novellara (RE), la rassegna “La porta accanto” apre il percorso ... come da normativa Covid vigente.

Il covid-19 ha avuto un impatto anche sull’evoluzione della sicurezza informatica Negli ultimi 24 mesi, il covid-19 ha evidenziato la nostra vulnerabilità ... anche se è improbabile che questa sia l’intera portata del fenomeno. Gli hacker continuano a prendere di mira gli ospedali, ...

