I vaccini contro il Covid-19 hanno minore efficacia sui fumatori (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CATANIA (ITALPRESS) – La risposta immunitaria ai vaccini non è immediata e uguale per tutti: diversi fattori possono impattare negativamente o positivamente sul numero di anticorpi prodotti dal vaccino e sul profilo dei livelli anticorpali (le cosiddette IgG, le immunoglobuline G) nei mesi seguenti all'inoculazione.I ricercatori del CoEHAR in collaborazione con l'Università di Pavia e l'Università Statale di Milano, si sono chiesti se il fumo, chiaro fattore di rischio per note patologie cardiorespiratorie e per disfunzione del sistema immunitario, potesse avere un impatto negativo sul numero di anticorpi sviluppati grazie al vaccino.Nell'analisi effettuata, dal titolo: "The Effect of Smoking on Humoral Response to Covid-19 Vaccines: A Systematic Review of Epidemiological Studies", sono stati esaminati un totale di 23 articoli, con un campione di ...

