GF Vip, Manila Nazzaro finisce asfaltata per l'idea alle 2 del mattino (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non sono giorni facili per Manila Nazzaro. Dentro e fuori dal GF Vip 6 le cose sono cambiate. Il rapporto con Katia Ricciarelli, per esempio, sembrava indissolubile ma ultimamente sta vacillando. Anche in puntata Alfonso Signorini ne ha parlato. E ha finito per sbugiardarla perché negava di aver preso accordi con le altre sulle nomination. Alla fine, dopo aver rivisto il video in questione per la seconda volta, il conduttore è sbottato. Solo allora, infatti, Manila Nazzaro ha ammesso che in quel preciso momento si stava effettivamente parlando di Katia Ricciarelli. "Guardate, a me non me ne frega niente. Voi siete liberissime di votare chi volete, ma non prendeteci per i fondelli. Dovete fare le sante e poi…", le parole di Signorini.

