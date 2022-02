GF Vip, Delia Duran confessa ad Alex Belli: “Ho voglia di sco**re” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Come il pubblico del Grande Fratello Vip 6 aveva ampiamente predetto, Alex Belli e Delia Duran non ci hanno messo neanche quarantotto ore a far pace. I due hanno trascorso la notte nella stiva, dove l’attore dorme separato dal gruppo, e hanno fatto definitivamente la pace, suggellandola con baci appassionati. Ma non è finita qui, perché tra carezze e coccole, la modella venezuelana si è lasciata andare a una confessione a luci rosse. A mezza voce, mentre Alex Belli continuava a baciarla, Delia Duran ha confessato: “Hai capito? Ho voglia di sco**re”. L’attore non è parso per nulla sorpreso dal fatto che la compagna volesse andare oltre, quindi ha fatto una battuta che non si è sentita e i due hanno ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Come il pubblico del Grande Fratello Vip 6 aveva ampiamente predetto,non ci hanno messo neanche quarantotto ore a far pace. I due hanno trascorso la notte nella stiva, dove l’attore dorme separato dal gruppo, e hanno fatto definitivamente la pace, suggellandola con baci appassionati. Ma non è finita qui, perché tra carezze e coccole, la modella venezuelana si è lasciata andare a una confessione a luci rosse. A mezza voce, mentrecontinuava a baciarla,hato: “Hai capito? Hodi”. L’attore non è parso per nulla sorpreso dal fatto che la compagna volesse andare oltre, quindi ha fatto una battuta che non si è sentita e i due hanno ...

Advertising

paolamontef : RT @tammyotammy: Una danza mattutina per Katia e Alex - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello Soleil GELOSA MARCIA e sta face… - tammyotammy : Una danza mattutina per Katia e Alex - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello Soleil GELOSA MARCIA e s… - IsaeChia : #GfVip 6, confronto super trash tra Alex Belli e Delia Duran sul bacio con Barù: la venezuelana minaccia di spaccar… - Debora231725682 : @GrandeFratello Alex e delia siete noiosissimi .poi non capisco perché Alex una volta violate le regole emesse dal… - infoitcultura : Al GF Vip Alex Belli cerca di parlare con Delia Duran: “Io sono tornato per te” -