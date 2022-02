Federica Sciarelli, chi è il misterioso marito della conduttrice? Cosa sappiamo su di lui (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da più di sedici anni è alla guida di uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Federica Sciarelli è la conduttrice di “Chi l’ha visto?” e i telespettatori non possono fare a meno di lei. La giornalista sa come raccontare i fatti, come interagire con le persone ed è per questo che la trasmissione si rivela un successo, anno dopo anno. Nell’attesa di scoprire Cosa succederà questa sera, soffermiamoci sulla vita privata della presentatrice che ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza al riguardo. Federica Sciarelli è sposata? Chi è il marito Sempre pronta a riportare a galla avvenimenti, particolari sulla vita delle persone. Scovare i misteri è il suo talento eppure la sua vita privata resta un segreto di cui nessuno sa ... Leggi su funweek (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da più di sedici anni è alla guida di uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano.è ladi “Chi l’ha visto?” e i telespettatori non possono fare a meno di lei. La giornalista sa come raccontare i fatti, come interagire con le persone ed è per questo che la trasmissione si rivela un successo, anno dopo anno. Nell’attesa di scopriresuccederà questa sera, soffermiamoci sulla vita privatapresentatrice che ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza al riguardo.è sposata? Chi è ilSempre pronta a riportare a galla avvenimenti, particolari sulla vita delle persone. Scovare i misteri è il suo talento eppure la sua vita privata resta un segreto di cui nessuno sa ...

