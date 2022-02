Due minuti in un libro a Modica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Modica – Una copertura di 130 emittenti tra radio e web radio italiane, 4800 puntate trasmesse, 15 anni di programmazione alle spalle e migliaia di autori segnalati. Sono i numeri di “Due minuti un libro”, una delle trasmissioni culturali più amate dal pubblico e una delle più longeve nel panorama radiofonico italiano. Dal maggio 2007 a oggi il programma d’informazione editoriale in onda dal lunedì al sabato ha contribuito a far avvicinare tante persone alla lettura e a far conoscere migliaia di scrittori. Ora la pillola quotidiana dedicata ai libri si rinnova e annuncia tante novità per questo inizio di stagione. La prima riguarda il sito web dueminutiunlibro.it, che è stato completamente rinnovato nella veste grafica e nei contenuti per offrire una navigazione e una fruibilità migliori con ogni ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– Una copertura di 130 emittenti tra radio e web radio italiane, 4800 puntate trasmesse, 15 anni di programmazione alle spalle e migliaia di autori segnalati. Sono i numeri di “Dueun”, una delle trasmissioni culturali più amate dal pubblico e una delle più longeve nel panorama radiofonico italiano. Dal maggio 2007 a oggi il programma d’informazione editoriale in onda dal lunedì al sabato ha contribuito a far avvicinare tante persone alla lettura e a far conoscere migliaia di scrittori. Ora la pillola quotidiana dedicata ai libri si rinnova e annuncia tante novità per questo inizio di stagione. La prima riguarda il sito web dueun.it, che è stato completamente rinnovato nella veste grafica e nei contenuti per offrire una navigazione e una fruibilità migliori con ogni ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Dominio #Milan: finisce 4-0. Rossoneri in semifinale di #CoppaItalia. #Leao in versione fenomeno con gol e assist… - AntoVitiello : ?? Allenamento in gruppo sia per #Tomori che per #Rebic oggi pomeriggio a #Milanello. I due rossoneri, dopo un perio… - acmilan : ?? 2' ?? CHE INIZIOOOO! GOL DI LONGO! Combinazione con Stapelfeldt e sinistro poderoso sotto la traversa dopo nemme… - zazoomblog : Due minuti in un libro a Modica - #minuti #libro #Modica - heyxnow : sono uscita per la prima volta dopo tre settimane e a un certo punto mi sono abbassata la mascherina per strada e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Due minuti Pellegrini: 'Mou è speciale. Anche io ho esagerato con gli arbitri: basta!' Come dire, dal centrocampista ci si può aspettare una rete ogni 191 minuti, quasi una ogni due gare. Numeri da cannoniere, utili a rimettere in sesto la corazzata giallorossa e a preparare nel ...

Trump in Francia ha scelto Zemmour: "Non indietreggiare dalle tue idee" È terzo in due diverse rilevazioni, con Emmanuel Macron in testa (25%). Seconda Marine Le Pen (17,5%... Nella video - chiamata, durata in realtà 45 minuti (con interprete): migranti, sicurezza, economia ...

Tutte le 154 Brabus 1300 R vendute in due minuti Moto.it Come dire, dal centrocampista ci si può aspettare una rete ogni 191, quasi una ognigare. Numeri da cannoniere, utili a rimettere in sesto la corazzata giallorossa e a preparare nel ...È terzo indiverse rilevazioni, con Emmanuel Macron in testa (25%). Seconda Marine Le Pen (17,5%... Nella video - chiamata, durata in realtà 45(con interprete): migranti, sicurezza, economia ...