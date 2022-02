De Gasperi, Andreotti, Craxi: il racconto in podcast delle figlie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una serie di podcast per raccontare, con uno strumento tecnologico estremamente attuale, il lato più umano e personale di alcune figure che hanno segnato la vita politica del nostro Paese. Dallo "shopping immaginario" in via Cola di Rienzo, a Roma, di Alcide De Gasperi, raccontato dalla figlia Maria Romana, ai pranzi in famiglia di Giulio Andreotti ripercorsi dalla figlia Serena. Ed ancora i racconti di papà Bettino dalla voce di Stefania Craxi o quelli di Pietro Ingrao nei racconti della figlia Chiara Ingrao. E infine le passeggiate serali nella fredda Trento di Flavia Piccoli Nardelli con il papà Flaminio Piccoli. Sono questi i protagonisti del podcast "Le figlie della Repubblica" che racconta alcune grandi figure della Prima Repubblica attraverso la voce delle ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una serie diper raccontare, con uno strumento tecnologico estremamente attuale, il lato più umano e personale di alcune figure che hanno segnato la vita politica del nostro Paese. Dallo "shopping immaginario" in via Cola di Rienzo, a Roma, di Alcide De, raccontato dalla figlia Maria Romana, ai pranzi in famiglia di Giulioripercorsi dalla figlia Serena. Ed ancora i racconti di papà Bettino dalla voce di Stefaniao quelli di Pietro Ingrao nei racconti della figlia Chiara Ingrao. E infine le passeggiate serali nella fredda Trento di Flavia Piccoli Nardelli con il papà Flaminio Piccoli. Sono questi i protagonisti del"Ledella Repubblica" che racconta alcune grandi figure della Prima Repubblica attraverso la voce...

