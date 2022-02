Covid, Pregliasco a iNews24: “La pandemia sarà finita quando il numero dei morti sarà tollerabile” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “La pandemia finirà quando non se ne parlerà più o quando sarà tollerabile l’extra-mortalità, che purtroppo andrà avanti ancora per un po’. Speriamo di limitarla il più possibile con i vaccini e i nuovi farmaci per tamponare gli effetti sulla salute delle persone”. Ai microfoni di iNews24, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Lafinirànon se ne parlerà più ol’extra-mortalità, che purtroppo andrà avanti ancora per un po’. Speriamo di limitarla il più possibile con i vaccini e i nuovi farmaci per tamponare gli effetti sulla salute delle persone”. Ai microfoni di, Fabrizio, direttore sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi L'articolo proviene da.it.

