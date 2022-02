Covid | in Lombardia 18 morti e 5 964 nuovi positivi | 525 a Bergamo

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) A fronte di 79.372 tamponi effettuati, sono 5.964 i(7,5%) innella giornata di mercoledì 16 febbraio. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-116): 18 i. I dati di mercoledì 16 febbraio: – i tamponi effettuati: 79.372, totale complessivo: 32.259.246 – icasi: 5.964 – in terapia intensiva: 162 (-4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.756 (-116) – i decessi, totale complessivo: 38.127 (+18) Icasi per provincia: Milano: 1.885 di cui 796 a Milano città;: 525; Brescia: 714; Como: 308; Cremona: 219; Lecco: 176; Lodi: 147; Mantova: 316; Monza e Brianza: 549; Pavia: 366; Sondrio: 66; Varese: 489.

