Cingolani spiega che la priorità è tutelare anche i posti di lavoro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo che il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, Cite, ha detto sì allo stop alle immatricolazioni di auto diesel, benzina e ibride dal 2035, il mondo dell'automotive italiano è in subbuglio. Si teme la perdita di posti di lavoro e la chiusura di molte imprese della componentistica. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani spiega al Corriere: «Il Comitato interministeriale non può legiferare dando una data per il phase out del motore endotermico. Il parlamento europeo oltre che quello nazionale dovranno pronunciarsi su questo. L'Italia ha dato l'indicazione più prudente: per i costruttori di auto ha messo il 2035, per i van, i furgoni il 2040. Altri Paesi che non producono auto hanno indicato il 2030. Non si tratta però di una data intoccabile. Si tratta piuttosto della base su cui ...

