Cecilia Rodriguez sui suoi ex: “Stando con Ignazio ho capito di non esserne mai stata innamorata” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cecilia Rodriguez da qualche anno fa da conduttrice alla versione italiana di Ex On The Beach insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, e proprio durante la trasmissione in questi giorni ha dovuto confessare cose private della sua vita davanti al tablet del terrore. Tra gli ex della bella sorella di Belen, spicca Francesco Monte, dato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)da qualche anno fa da conduttrice alla versione italiana di Ex On The Beach insieme al suo fidanzatoMoser, e proprio durante la trasmissione in questi giorni ha dovuto confessare cose private della sua vita davanti al tablet del terrore. Tra gli ex della bella sorella di Belen, spicca Francesco Monte, dato L'articolo

