Borsa:Europa in flessione dopo Wall Street, corre il greggio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le Borse europee proseguono la seduta in flessione dopo l'avvio negativo di Wall Street ed una serie di dati macroeconomici. I mercati si mostrano ancora nervosi con i timori per l'impatto dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le Borse europee proseguono la seduta inl'avvio negativo died una serie di dati macroeconomici. I mercati si mostrano ancora nervosi con i timori per l'impatto dell'...

Advertising

fisco24_info : Borsa:Europa in flessione dopo Wall Street, corre il greggio: In flessione il gas. L'euro in rialzo sul dollaro - fisco24_info : Borsa: Europa in calo dopo dati Usa, attesa per Wall Street: Future in flessione. Su Vecchio continente pesano le b… - ETFWorld_it : Leverage Shares debutta su Borsa Italiana Leverage Shares, leader e pioniere degli ETP Short & Leveraged su si… - 24ORERadiocor : Borsa: Europa appesa alle notizie dall'Ucraina, Milano -0,2% a meta' seduta - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… -