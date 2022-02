Bergomi: “Inter in calo? Con un calendario del genere è normale. Liverpool forte e il suo attacco fa paura” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Beppe Bergomi su Inter-Liverpool Nel giorno di Inter-Liverpool, il Corriere dello Sport, ha Intervistato l’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi. Punto focale dell’Intervista è ovviamente la super sfida di questa sera, ma c’è spazio anche per parlare del campionato e in particolare del calendario dei nerazzurri. Questi i passaggi principali. Qual è l’insidia maggiore per i nerazzurri?Si troveranno di fronte una formazione che ha ritmo, che verticalizza e sfrutta la velocità dei suoi attaccanti. Non pensate che cambi modo di giocare perché è in trasferta: in mezzo presserà e vorrà controllare la partita. Per l’Inter sarà complicato. Inter Liverpool date Champions League fonte ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) BeppesuNel giorno di, il Corriere dello Sport, havistato l’ex difensore nerazzurro Beppe. Punto focale dell’vista è ovviamente la super sfida di questa sera, ma c’è spazio anche per parlare del campionato e in particolare deldei nerazzurri. Questi i passaggi principali. Qual è l’insidia maggiore per i nerazzurri?Si troveranno di fronte una formazione che ha ritmo, che verticalizza e sfrutta la velocità dei suoi attaccanti. Non pensate che cambi modo di giocare perché è in trasferta: in mezzo presserà e vorrà controllare la partita. Per l’sarà complicato.date Champions League fonte ...

