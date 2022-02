Advertising

sportli26181512 : Barcellona su Fekir, il Betis avvisa: 'C'è una clausola da 100 milioni': Il Barcellona segue Nabil Fekir, ma il Bet… - EuropaCalcio : #Barcellona su #Fekir, dalla Spagna: i blaugrana hanno pronti 60 milioni #europacalcio - CalcioNews24 : Pronta un'offerta importante per l'attaccante #Fekir ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Fekir

... 29' Edgar Gonzalez, 42' William Carvalho, 43', 47' Dani Gomez, 49'Real Sociedad - Granada 2 - 0 37' Oyarzabal , 74' Rafael Alcantara Espanyol -2 - 2 2' Pedri, 40' Darder, 64' De ...SUSU- Come indicato sopra, il giocatore è alla sua terza stagione al Betis, che lo aveva ingaggiato dal Lione nell'estate 2019. È sempre stato uno dei punti fermi ...Garcia dell'Osasuna e Pedri del Barcellona. Vicinissimi alla top 30 dopo le loro marcature settimanali Ra. Garcia, Fekir, Kike Garcia e L. de Jong. Appuntamento a mercoledì prossimo per un nuovo ...Tutti i dettagli La Juventus sta sondando il terreno per un difensore in vista della... Il Barcellona vuole Fekir del Lione ed è pronto a fare follie per portarlo in Spagna: offerta da 60 milioni per ...