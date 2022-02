Algarve Cup, l’Italia ha battuto la Danimarca grazie al gol di Barbara Bonansea (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La rete dell’attaccante a inizio ripresa decide la sfida contro le scandinave. Bertolini: “Ho visto attenzione e spirito di sacrificio: elementi indispensabili per giocare ad alto livello” Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La rete dell’attaccante a inizio ripresa decide la sfida contro le scandinave. Bertolini: “Ho visto attenzione e spirito di sacrificio: elementi indispensabili per giocare ad alto livello”

