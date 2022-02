WWE: 2 titoli in una settimana? AJ Styles prova l’impresa a partire dallo US Title contro Damian Priest (Di martedì 15 febbraio 2022) La scorsa settimana AJ Styles ha sconfitto Damian Priest in un match non valido per il titolo degli Stati Uniti guadagnandosi però una Title shot che ha esercitato già questo lunedì. È un buon momento per il Phenomenal One, che archiviati i problemi con Omos si è saputo riprendere a suon di vittorie e sabato parteciperà all’Elimination Chamber valido per il WWE Title. Niente doppietta Styles e Priest si sono ritrovati stanotte sul ring, con il campione degli Stati Uniti decisamente più concentrato della scorsa settimana. Match molto equilibrato tra i due, con Priest che ha lottato in parte anche contro se stesso per reprimere la propria ira e la personalità diabolica sempre pronta ad uscire ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 15 febbraio 2022) La scorsaAJha sconfittoin un match non valido per il titolo degli Stati Uniti guadagnandosi però unashot che ha esercitato già questo lunedì. È un buon momento per il Phenomenal One, che archiviati i problemi con Omos si è saputo riprendere a suon di vittorie e sabato parteciperà all’Elimination Chamber valido per il WWE. Niente doppiettasi sono ritrovati stanotte sul ring, con il campione degli Stati Uniti decisamente più concentrato della scorsa. Match molto equilibrato tra i due, conche ha lottato in parte anchese stesso per reprimere la propria ira e la personalità diabolica sempre pronta ad uscire ...

Ultime Notizie dalla rete : WWE titoli Forza Horizon avrà un rivale e sarà prodotto da un publisher inaspettato A svelarlo è un nuovo annuncio di Visual Concepts, un team di sviluppo conosciuto agli amanti dei simulatori sportivi, che da sempre lavora ai titoli di 2K su licenza NBA e WWE. La software house, ...

La card di Vengeance Day, puntata speciale di WWE NXT 2.0 ... evento che prende ispirazione da uno storico PPV della WWE. Tra match titolati e chiusure di ...& Persia Pirotta Il magico duo di sfidanti australiane ha promesso di iniziare il nuovo anno con i titoli ...

WWE, unificazione titoli: rivoluzione o grosso errore? The Shield Of Sports WWE, cambio titolato arriva in maniera rocambolesca questa notte a Raw - SPOILER Reginald è il nuovo 24/7 Champion della WWE Anche stavolta Reggie ha provato a fare di tutto ... levandole così per lo meno il titolo di 24/7 Champion, con Reggie che torna campione dopo settimane. Se ...

WWE: Charlotte Flair sbaglia, la federazione modifica il segmento (Tuttowrestling) Sami Zayn è il nuovo Intercontinetal Champion della WWE. Nella puntata che vedremo tra poco meno di 7 giorni, infatti, ci sarà il match titolato per l'Intercontinental Championship, ...

