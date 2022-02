Ultime Notizie Roma del 15-02-2022 ore 15 | 10

(Di martedì 15 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio di piano Ferrigno la luce annunciato questa mattina il ritiro da parte delle truppe schierate vicino al confine con l’Ucraina dopo avere completato le manovre che hai una partita con effettuando nell’aria il ritiro dal confine con l’Ucraina Era programmato Non dipende da listeria dell’Occidente ha dichiarato il ministro degli Esteri di Mosca sergej l’agro esercitazioni Russia Bielorussia stanno andando avanti secondo il programma indipendentemente da alcuni che hanno attacchi di isteria aggiunto il ministro degli Esteri Russo in controtendenza con quanto appena annunciato dalle autorità militari di volta però la CNN ha riferito che la ammassamento di truppe dispositivi militari russi al confine con l’Ucraina sta proseguendo limitando il musical.ly Alcuni video che circolano sui social e media ...

