Ucraina | Putin a Scholz | «Pronti a lavorare con l’Occidente» E conferma il ritiro delle truppe

(Di martedì 15 febbraio 2022) Arrivano timidi segnali di de-escalation. Dopo l’incontro al Cremlino con il cancelliere tedesco Olaf, il presidente russo Vladimirha annunciato che Mosca è pronta a ritirare parteammassate al confine con l’si è detto pronto a «continuare sulla strada dei negoziati», rimanendo comunque fermo sulle sue richieste alla Nato: undell’alleanza atlantica dall’Europa dell’Est e la garanzia che l’non vi aderisca mai. Al termine del vertice con, il presidente russo ha detto: «Noi non vogliamo la guerra, ma non accetteremo la Nato ai nostri confini». A oggi, dopo settimane di tensione, si tratta dell’annuncio che più fa ben sperare, ma la deriva militare non è ancora scongiurata ...

Lo ha ribadito il presidente russo Vladimirin conferenza stampa con il cancelliere tedesco Scholz dopo i colloqui sulla crisi in. "Sono stato chiaro che su alcune posizioni non ci sono ...E se - racconta il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov -ormai ci scherza su chiedendo se per caso abbiano dato anche l'ora dell'attacco, qualche ora dopo il tabloid the Sun - citando fonti ...Martedì, 15 febbraio 2022 Home > aiTv > Russia, al via nuovo processo a Navalny: rischia altri 10 anni Mosca, 15 feb. (askanews) - Rischia altri 10 anni di carcere, Alexei Navalny, il principale ...L'ironia di Valdimir Putin Se la notizia di una iniziale apertura diplomatica da parte del Cremlino è stata confermata, dallo stesso fronte si ribadisce con insistenza la fissazione "maniacale" della ...