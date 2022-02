Sci alpino, Sofia Goggia risorge ed è argento a 0.16 da Corinne Suter. Splendido bronzo per Nadia Delago (Di martedì 15 febbraio 2022) Corinne Suter spezza il sogno di Sofia Goggia e di tutta l’Italia, trionfando nella discesa libera femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Ennesima medaglia d’oro nello sci alpino per la Svizzera in questa edizione dei Giochi, con la squadra elvetica che fa il bis in velocità dopo il superG vinto da Lara Gut-Behrami. Purtroppo Suter sale sul gradino più alto del podio davanti ad una irreale Sofia Goggia e ad una strepitosa Nadia Delago, che si regala una medaglia di bronzo epica al suo primo podio della carriera. Suter ha fatto la differenza nel tratto finale di piano, dove ha recuperato quasi quattro decimi a Goggia. Alla fine il distacco tra la svizzera e la ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)spezza il sogno die di tutta l’Italia, trionfando nella discesa libera femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022. Ennesima medaglia d’oro nello sciper la Svizzera in questa edizione dei Giochi, con la squadra elvetica che fa il bis in velocità dopo il superG vinto da Lara Gut-Behrami. Purtropposale sul gradino più alto del podio davanti ad una irrealee ad una strepitosa, che si regala una medaglia diepica al suo primo podio della carriera.ha fatto la differenza nel tratto finale di piano, dove ha recuperato quasi quattro decimi a. Alla fine il distacco tra la svizzera e la ...

