**Pd: Letta un'ora da Draghi assicura sostegno, 'stabilità e risposte concrete a cittadini'** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Un'ora di colloquio oggi tra il premier Mario Draghi e il segretario del Pd, Enrico Letta. Un incontro che rientra tra quelli consueti di 'aggiornamento' con i leader della maggioranza, ma questo è stato il primo dopo il passaggio del Colle e la nuova fase che ne è derivata. Sia in termini di azione di governo, di passaggi da affrontare che di tensioni nella maggioranza. Fibrillazioni dalle quali il Pd, ha assicurato Letta a Draghi, non solo intende tenersi fuori ma anzi, spiegano fonti del Nazareno all'Adnkronos, "più le tensioni nella maggioranza aumentano, più il ruolo del Pd sarà quello di sostenere la stabilità del presidente del Consiglio e dell'esecutivo", il senso delle parole del segretario al premier. Come spiegato anche da palazzo Chigi, tre i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Un'ora di colloquio oggi tra il premier Marioe il segretario del Pd, Enrico. Un incontro che rientra tra quelli consueti di 'aggiornamento' con i leader della maggioranza, ma questo è stato il primo dopo il passaggio del Colle e la nuova fase che ne è derivata. Sia in termini di azione di governo, di passaggi da affrontare che di tensioni nella maggioranza. Fibrillazioni dalle quali il Pd, hato, non solo intende tenersi fuori ma anzi, spiegano fonti del Nazareno all'Adnkronos, "più le tensioni nella maggioranza aumentano, più il ruolo del Pd sarà quello di sostenere ladel presidente del Consiglio e dell'esecutivo", il senso delle parole del segretario al premier. Come spiegato anche da palazzo Chigi, tre i ...

