Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al GF: "Io mi rivedo in Lulù" (Di martedì 15 febbraio 2022) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno partecipato nella diretta di lunedì al Grande Fratello Vip 6. Il loro amore è la testimonianza che all'interno del reality di Canale 5 possono anche nascere storie d'amore vere e sincere. Il ritorno al GF di Paolo e Clizia I due ex gieffini sono quasi genitori. Infatti tra poco nascerà il loro primo figlio. In diretta tv hanno comunicato un'importante decisione: sarà Alfonso Signorini a battezzare il nuovo venuto. Il conduttore si sente molto legato alla storia dei due, e dice: "Sto per diventare zio". La testimonianza d'amore Paolo e Clizia sono ritornati nel giardino del Grande Fratello per riportare un po' di amore dentro il reality e fare testimonianza di un sentimento autentico e profondo. Ritrovandosi ...

