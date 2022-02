(Di martedì 15 febbraio 2022). Unmento in tronco, e in blocco come se non bastasse. Le commesse del brand di lusso britannicosono esasperate dalla notizia che arriva nelle ultime ore e che sembra essere irrevocabile. Il noto brand, infatti, ha annunciato di recente la necessità di avviare una procedura dimento collettivo. Leggi anche: Roma, Alberghi in crisi nera: «Migliaia dimenti, un terzo delle strutture ha già chiuso»mento in blocco aLa decisione arriva come un fulmine a ciel sereno, e non saranno poche leche si ritroveranno senza lavoro a seguito di questa brusca manovra. Infatti, come si legge nel comunicato che ha diffuso l’azienda ...

Advertising

CorriereCitta : Outlet Castel Romano, Burberry licenzia 16 dipendenti - Nutizieri : Evade i domiciliari, chiama un taxi per andare all'Outlet e ruba 500 euro di merce - AlessiaRabbai : Burberry licenzia 16 dipendenti dell’outlet di Castel Romano: “L’azienda non ci risponde” - CorriereRomagna : Castel Guelfo, evade dai domiciliari, prende un taxi e va a rubare all'outlet - - romamobilita : ???#CarSharingRoma ti porta all'outlet di Castel Romano con numerosi vantaggi: ??20% di sconto sul noleggio dell'au… -

Ultime Notizie dalla rete : Outlet Castel

Fanpage.it

Un 36enne di origine marocchina, ai domiciliari, evade la misura e chiama un taxi per andare all'diGuelfo. Arrivato al centro commerciale non paga la corsa e così il taxista allerta la guardia di sicurezza che chiama i Carabinieri. I militari giunti sul posto individuano l'uomo e ...Nonostante fosse ai domiciliari per un furto d'auto commesso a Cesena , ha pensato bene di prendere un taxi e di andare all'diGuelfo, vicino a Imola . Non contento, non solo non ha pagato il taxi, ma quando i carabinieri, chiamati dal tassista, sono arrivati, lo hanno sorpreso con delle scarpe Nike del ...Nonostante fosse agli arresti domiciliari per un furto d’auto commesso a Cesena, ha pensato bene di prendere un taxi e di andare all’outlet di Castel Guelfo a fare spese. Non contento, non solo non ha ..."Chiediamo maggiore trasparenza da parte di Burberry, sapere se l'outlet di Castel Romano chiude e che ci venga assicurato un trattamento adeguato". È l'appello delle commesse del brand di lusso ...