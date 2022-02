My Hero One’s Justice 2 è disponibile su Stadia (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche My Hero One’s Justice 2, un gioco d’azione rilasciato da Bandai Namco, è arrivato oggi su Stadia. La lotta per la giustizia diventa più grande, più cattiva e più bizzarra! La battaglia per la giustizia continua, ma questa volta la sfida si fa più grande, più cattiva e più stravagante in MY Hero One’s Justice 2. Basato sul famoso anime, tutti i tuoi personaggi preferiti tornano in questo fighting game 3D che mette eroi e cattivi in competizione per la giustizia Il gioco è disponibile sullo store al prezzo scontato di 32,49€ fino al 23 Febbraio, per poi tornare al prezzo di listino di 64,99€. https://youtu.be/1xPyhxGbA5UVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: My Hero One's Justice 2 – ... Leggi su g-stadia (Di martedì 15 febbraio 2022) Anche My2, un gioco d’azione rilasciato da Bandai Namco, è arrivato oggi su. La lotta per la giustizia diventa più grande, più cattiva e più bizzarra! La battaglia per la giustizia continua, ma questa volta la sfida si fa più grande, più cattiva e più stravagante in MY2. Basato sul famoso anime, tutti i tuoi personaggi preferiti tornano in questo fighting game 3D che mette eroi e cattivi in competizione per la giustizia Il gioco èsullo store al prezzo scontato di 32,49€ fino al 23 Febbraio, per poi tornare al prezzo di listino di 64,99€. https://youtu.be/1xPyhxGbA5UVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: MyOne's2 – ...

Advertising

GStadiaIT : My Hero One’s Justice 2 è disponibile su Stadia - sonic_mart : RT @stadiaverseit: My Hero: One's Justice 2, il picchiaduro ispirato a My Hero Academia e sviluppato da @BandaiNamcoIT, è disponibile su @G… - LoverStadia : RT @stadiaverseit: My Hero: One's Justice 2, il picchiaduro ispirato a My Hero Academia e sviluppato da @BandaiNamcoIT, è disponibile su @G… - xpredatord : RT @stadiaverseit: My Hero: One's Justice 2, il picchiaduro ispirato a My Hero Academia e sviluppato da @BandaiNamcoIT, è disponibile su @G… - stadiaverseit : My Hero: One's Justice 2, il picchiaduro ispirato a My Hero Academia e sviluppato da @BandaiNamcoIT, è disponibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Hero One’s Fifa 22 Ultimate Edition e Standard Edition: tutti i dettagli! FUT Universe