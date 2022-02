Minecraft ora può insegnare l’inglese: ecco il progetto con l’Università di Cambridge (Di martedì 15 febbraio 2022) Chi avrebbe mai detto che un videogioco sarebbe servito per impartire delle ottime lezioni di inglese ai suoi studenti? Ebbene, pare che una iniziativa su Minecraft abbia come obiettivo proprio questo. Come possiamo vedere dal banner in questione, Minecraft diventerà un mezzo per imparare oltre che per giocare – Computermagazine.itNel Marketplace dedicato a Minecraft è stato reso disponibile il primo gioco educativo mai fatto per questo titolo in particolare. Prende il nome di “Adventures in English with Cambridge“, e con la collaborazione dell’Università di Cambridge, sembra proprio che Microsoft abbia realizzato qualcosa di diverso dal solito. L’obiettivo, come è facilmente immaginabile, dovrebbe essere quello di aiutare i bambini e i ragazzi a sviluppare delle ... Leggi su computermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Chi avrebbe mai detto che un videogioco sarebbe servito per impartire delle ottime lezioni di inglese ai suoi studenti? Ebbene, pare che una iniziativa suabbia come obiettivo proprio questo. Come possiamo vedere dal banner in questione,diventerà un mezzo per imparare oltre che per giocare – Computermagazine.itNel Marketplace dedicato aè stato reso disponibile il primo gioco educativo mai fatto per questo titolo in particolare. Prende il nome di “Adventures in English with“, e con la collaborazione deldi, sembra proprio che Microsoft abbia realizzato qualcosa di diverso dal solito. L’obiettivo, come è facilmente immaginabile, dovrebbe essere quello di aiutare i bambini e i ragazzi a sviluppare delle ...

