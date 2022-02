Milan, Maignan supera Donnarumma: ecco il dato | News (Di martedì 15 febbraio 2022) Mike Maignan, portiere del Milan, ha fatto dimenticare Gianluigi Donnarumma: con il suo acquisto la media dei gol subiti è scesa Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Mike, portiere del, ha fatto dimenticare Gianluigi: con il suo acquisto la media dei gol subiti è scesa

Advertising

angelomangiante : Una vittoria firmata da un assist chirurgico di #Maignan per #Leao. Due simboli, insieme a Theo, Tonali etc etc, d… - AntoVitiello : ?? Per il #Milan si chiude una settimana perfetta: primo posto in classifica dopo il successo sulla #Samp. Decide un… - capuanogio : #Milan, quattro mani e uno scudetto. I rossoneri si godono #Maignan che ha fatto dimenticare #Donnarumma: acquistat… - umbo70 : RT @_schiaffino__: Il discorso é semplice: ad oggi nessuno al mondo può fare meglio di Maignan al Milan semplicemente perché fin'ora non ha… - PianetaMilan : #Milan, #Maignan supera #Donnarumma: ecco il dato -