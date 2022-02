Massimo Palma | chi è il compagno di Cristina D’Avena

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 febbraio 2022)è ildella famosa cantante di sigle cartoni. I due sono felicemente innamorati e non potrebbero chiedere di meglio. Oggi l’artista sarà ospite allo Zecchino D’oro. Scopriamo di più su di lei e sulla sua incredibile storia d’amore. Su di lui non si hanno molte notizie, ma la cosa certa è che la cantante ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine con lui. Di lui si sa di certo che è titolare e presidente di una società di spettacolo chiamata la Croma.segue sempre la sua dolce metà e la supporta in ogni occasione ufficiale e non. Si occupa di diversi artisti che lavorano per la sua società, tra cui rientra anche la bellissima. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di ...