Lol – Chi ride è fuori, le parole di Fedez, Frank Matano e Lillo Petrolo sulla seconda edizione (Di martedì 15 febbraio 2022) Dal 24 febbraio saranno disponibili su Prime Video le prime quattro puntate della seconda edizione di Lol – Chi ride è fuori. Le ultime due, invece, usciranno il 3 marzo. Il conduttore sarà sempre Fedez, quest’anno affiancato da Frank Matano che prenderà il posto di Mara Maionchi. Intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni, Federico Lucia ha detto: Con Mara ho lavorato bene per tanti anni. Ora è impegnatissima. Ma sono contento di fare questa esperienza nuova con Frank. Fedez ha rivelato inoltre che ruolo avrà Lillo nel corso della nuova edizione: Lo utilizzeremo per seminare ulteriormente il panico tra i comici. Lui entrerà nella stanza con loro e potrà ridere, al contrario degli altri. ... Leggi su isaechia (Di martedì 15 febbraio 2022) Dal 24 febbraio saranno disponibili su Prime Video le prime quattro puntate delladi Lol – Chi. Le ultime due, invece, usciranno il 3 marzo. Il conduttore sarà sempre, quest’anno affiancato dache prenderà il posto di Mara Maionchi. Intervistato da Tv, Sorrisi e Canzoni, Federico Lucia ha detto: Con Mara ho lavorato bene per tanti anni. Ora è impegnatissima. Ma sono contento di fare questa esperienza nuova conha rivelato inoltre che ruolo avrànel corso della nuova: Lo utilizzeremo per seminare ulteriormente il panico tra i comici. Lui entrerà nella stanza con loro e potràre, al contrario degli altri. ...

Advertising

VelvetMagIta : LOL – Chi ride è fuori 2: il cast racconta come ha vissuto questa esperienza #LOL2 #VelvetMag #Velvet - skagleeo : Che poi io sto cercando di prendere sti biglietti ma non saprei nemmeno con chi andarci ?? Vado da sola lol #BluCelesteTour - Ministeriodomed : @Se23rex LOL Chi va da Cracco per prendersi acqua e una spremuta non sta bene. - BlackDuchesse : @StesoITA05 @_sonola_ @fede_spino E infatti chi ha impedito ai single di festeggiarlo? Lol - badtasteit : #LOL 2, i concorrenti spiegano chi ha fatto più ridere e quali battute funzionano di più -