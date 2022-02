LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 15 febbraio in DIRETTA: argento Goggia, bronzo Nadia Delago. Ora la staffetta di biathlon (Di martedì 15 febbraio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLE Olimpiadi DI Pechino 2022 AGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMA Olimpiadi INVERNALI 15 febbraio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giorno 11, ma in Cina si è già alla quattordicesima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri nove titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 23 azzurri tra freestyle, sci alpino, biathlon, combinata nordica, speed skating, curling e bob. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi invernali di Pechino ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLEDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMAINVERNALI 15Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delleInvernali di. Giorno 11, ma in Cina si è già alla quattordicesima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri nove titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 23 azzurri tra freestyle, sci alpino,, combinata nordica, speed skating, curling e bob. OA Sport vi propone latestuale integrale delleinvernali di...

Advertising

OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la #DIRETTA #Beijng2022 della staffetta maschile: Norvegia e Francia si contendono l'oro, l'… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: argento Goggia bronzo Nadia Delago. Suter beffa le azzurre -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: argento Goggia bronzo Nadia Delago. Suter beffa le azzurre -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Goggia a 0.16 dall’oro bronzo per Nadia Delago - #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Goggia a 0.16 dall'oro, bronzo per Nadia Delago -