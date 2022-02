Lewandowski: «Haaland e Mbappé? Non domineranno come Messi e Ronaldo» (Di martedì 15 febbraio 2022) Robert Lewandowski ha parlato di Haaland e Mbappé e delle differenze con Messi e Ronaldo Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, in una intervista a France Football ha parlato di Haaland e Mbappé. LE PAROLE – «Loro come Messi e CR7? Sinceramente non riesco a immaginare che domineranno il calcio internazionale come hanno fatto Messi e Ronaldo negli ultimi 12 anni. Entrambi i giocatori hanno vinto tutti i titoli che si potevano vincere e sono entrati nei libri di storia. Penso che nei prossimi 10 anni ci saranno più giocatori in competizione per essere i migliori al mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Robertha parlato die delle differenze conRobert, attaccante del Bayern Monaco, in una intervista a France Football ha parlato di. LE PAROLE – «Loroe CR7? Sinceramente non riesco a immaginare cheil calcio internazionalehanno fattonegli ultimi 12 anni. Entrambi i giocatori hanno vinto tutti i titoli che si potevano vincere e sono entrati nei libri di storia. Penso che nei prossimi 10 anni ci saranno più giocatori in competizione per essere i migliori al mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

