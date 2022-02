LDA non ammesso al serale. Confessa: “Mi mancava l’aria” (Di martedì 15 febbraio 2022) Non è facile per alcuni allievi della scuola di Amici 21 di Maria De Filippi tenere a bada l’ansia durante le esibizioni per la corsa al serale. Infatti non è tra gli ammessi. LDA, figlio di Gigi D’Alessio, nell’ultima puntata di Amici ha ricevuto un appunto da Emma Marrone e ha voluto spiegare a cosa fosse dovuta la sua mancanza di fiato durante l’esecuzione del brano. Ecco le sue parole: Io ho paura di quel palco. Non riesco a cantare, mi si blocca l’aria. Non ho respirato, stavo lì con l’affanno. Amici 21, lo sfogo di LDA Il cantante figlio d’arte dovrà sconfiggere le sue paure e anche la sua rabbia “verso gli altri”. Infatti, in merito alla vittoria di Alex, primo al concorso RTL 102.5, LDA ha detto: Se io vedo uno prima di me mi gira il ca**o. Vedere qualcun altro che sta sopra di me mi fa una rabbia. LDA fuori dal serale Mentre ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022) Non è facile per alcuni allievi della scuola di Amici 21 di Maria De Filippi tenere a bada l’ansia durante le esibizioni per la corsa al. Infatti non è tra gli ammessi. LDA, figlio di Gigi D’Alessio, nell’ultima puntata di Amici ha ricevuto un appunto da Emma Marrone e ha voluto spiegare a cosa fosse dovuta la sua mancanza di fiato durante l’esecuzione del brano. Ecco le sue parole: Io ho paura di quel palco. Non riesco a cantare, mi si blocca. Non ho respirato, stavo lì con l’affanno. Amici 21, lo sfogo di LDA Il cantante figlio d’arte dovrà sconfiggere le sue paure e anche la sua rabbia “verso gli altri”. Infatti, in merito alla vittoria di Alex, primo al concorso RTL 102.5, LDA ha detto: Se io vedo uno prima di me mi gira il ca**o. Vedere qualcun altro che sta sopra di me mi fa una rabbia. LDA fuori dalMentre ...

