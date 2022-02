Inter, Inzaghi prepara sorprese per il Liverpool (Di martedì 15 febbraio 2022) In attesa della conferenza stampa di Simone Inzaghi in programma questo pomeriggio, La Gazzetta dello Sport anticipa i temi e svela una possibile grossa novità in difesa per il match di andata di Champions League contro il Liverpool . Detto del recupero praticamente certo di Alessandro ... Leggi su sportevai (Di martedì 15 febbraio 2022) In attesa della conferenza stampa di Simonein programma questo pomeriggio, La Gazzetta dello Sport anticipa i temi e svela una possibile grossa novità in difesa per il match di andata di Champions League contro il. Detto del recupero praticamente certo di Alessandro ...

Advertising

Inter : Vigilia di #InterLiverpool: le parole di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in diretta dal Centro Sportivo Suning - Tommasolabate : Quando sei una squadra fortissima e perdi contro una piccola, com’è successo sabato, capita che possano saltare i n… - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - mvcalcio : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Bologna-Inter? Devo accettarlo come l'ho accettato in anni passati. L'anno scorso con Lazio-Torino è successa l… - it_inter : #Inzaghi: 'Sappiamo che sarà difficile ma ce la giocheremo con le nostre armi e con le nostre motivazioni' -