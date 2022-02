I cronisti in classe della "III A" (Di martedì 15 febbraio 2022) STUDENTI Ademollo Sofia, Andreoni Bianca, Angioli Teresa, Badalamenti Anna, Balò Francesco, Burroni Lodovica, Caloni Federico, Carli Ada, Casini Valdambrini Francisca, Cecchini Giovanni, Chiericoni ... Leggi su lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) STUDENTI Ademollo Sofia, Andreoni Bianca, Angioli Teresa, Badalamenti Anna, Balò Francesco, Burroni Lodovica, Caloni Federico, Carli Ada, Casini Valdambrini Francisca, Cecchini Giovanni, Chiericoni ...

Advertising

Nazione_Pistoia : Cronisti in classe Tutti i protagonisti - Nazione_Pistoia : Cronisti in classe Tutti i protagonisti - Nazione_Prato : Cronisti in classe Tutti i protagonisti - Nazione_Pistoia : Cronisti in classe Tutti i protagonisti - Nazione_Prato : Cronisti in classe Tutti i protagonisti -

Ultime Notizie dalla rete : cronisti classe I cronisti in classe della "III A" STUDENTI Ademollo Sofia, Andreoni Bianca, Angioli Teresa, Badalamenti Anna, Balò Francesco, Burroni Lodovica, Caloni Federico, Carli Ada, Casini Valdambrini Francisca, Cecchini Giovanni, Chiericoni ...

La classe terza S e la tutor Trabucchi I cronisti in classe sono gli studenti della classe 3 S della Secondaria di I grado Giacomo Puccini di San Martino in Freddana ( Pescaglia): Alessio Battistoni, Sofia Battistoni, Chiara Bertozzi, Elena ...

Cronisti in classe Tutti i protagonisti LA NAZIONE I cronisti in classe della "III A" Ademollo Sofia, Andreoni Bianca, Angioli Teresa, Badalamenti Anna, Balò Francesco, Burroni Lodovica, Caloni Federico, Carli Ada, Casini Valdambrini Francisca, Cecchini Giovanni, Chiericoni Alessandro, ...

Cronisti in classe Tutti i protagonisti La pagina è stata realizzata dagli alunni della scuola media "Anna Frank" di Pistoia. Classe 1 D: Bianca Additati, Anna Vittoria Balleri, Hugo Libero Balli, Matteo Bertini, Emma Bulgarelli, Raffaele ...

STUDENTI Ademollo Sofia, Andreoni Bianca, Angioli Teresa, Badalamenti Anna, Balò Francesco, Burroni Lodovica, Caloni Federico, Carli Ada, Casini Valdambrini Francisca, Cecchini Giovanni, Chiericoni ...insono gli studenti della3 S della Secondaria di I grado Giacomo Puccini di San Martino in Freddana ( Pescaglia): Alessio Battistoni, Sofia Battistoni, Chiara Bertozzi, Elena ...Ademollo Sofia, Andreoni Bianca, Angioli Teresa, Badalamenti Anna, Balò Francesco, Burroni Lodovica, Caloni Federico, Carli Ada, Casini Valdambrini Francisca, Cecchini Giovanni, Chiericoni Alessandro, ...La pagina è stata realizzata dagli alunni della scuola media "Anna Frank" di Pistoia. Classe 1 D: Bianca Additati, Anna Vittoria Balleri, Hugo Libero Balli, Matteo Bertini, Emma Bulgarelli, Raffaele ...