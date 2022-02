Green pass, Meloni: «Per quanto ancora?». Salvini si giustifica: «Io mi confronto con Speranza…» (Di martedì 15 febbraio 2022) Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini sul Green pass. Nel giorno in cui è entrata in vigore la norma per cui i lavoratori over 50 privi di certificato verde rafforzato non possono lavorare, la leader di FdI ha ricordato che la nostra Costituzione si apre sancendo che «l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Eppure, da oggi, chi non ha il lasciapassare del “governo dei migliori” imposto dal Palazzo, non ha il diritto di lavorare». La giustificazione di Salvini sul Green pass Una situazione che «no, non è normale», ha aggiunto la leader di FdI in un post sui suoi social nel quale ha avvertito che «Fratelli d’Italia continuerà a battersi contro questo Green pass ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Botta e risposta a distanza tra Giorgiae Matteosul. Nel giorno in cui è entrata in vigore la norma per cui i lavoratori over 50 privi di certificato verde rafforzato non possono lavorare, la leader di FdI ha ricordato che la nostra Costituzione si apre sancendo che «l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Eppure, da oggi, chi non ha il lasciaare del “governo dei migliori” imposto dal Palazzo, non ha il diritto di lavorare». Lazione disulUna situazione che «no, non è normale», ha aggiunto la leader di FdI in un post sui suoi social nel quale ha avvertito che «Fratelli d’Italia continuerà a battersi contro questo...

