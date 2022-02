Donne perseguitate anche a San Valentino, due ex in arresto (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – San Valentino da dimenticare per due Donne, maltrattate e perseguitate anche nel giorno in cui si festeggiano gli innamorati: teatri delle violenze, Napoli est e Napoli ovest. A Posillipo e i carabinieri hanno arrestato per atti persecutori un 46enne di origini srilankesi. Dopo una relazione finita male ha continuato a perseguitare la ex: da novembre scorso, ha pedinato ed aggredito più volte la donna, provocandole uno stato di ansia continua. Fino a ieri, quando si è presentato per l’ennesima volta sul luogo di lavoro della donna, che presta servizio come domestica in un’abitazione di Via Scipione. Davanti a casa si è trovata il 46enne. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e l’uomo è finito in carcere. Ora è in attesa di giudizio. Dall’altro lato della città, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sanda dimenticare per due, maltrattate enel giorno in cui si festeggiano gli innamorati: teatri delle violenze, Napoli est e Napoli ovest. A Posillipo e i carabinieri hanno arrestato per atti persecutori un 46enne di origini srilankesi. Dopo una relazione finita male ha continuato a perseguitare la ex: da novembre scorso, ha pedinato ed aggredito più volte la donna, provocandole uno stato di ansia continua. Fino a ieri, quando si è presentato per l’ennesima volta sul luogo di lavoro della donna, che presta servizio come domestica in un’abitazione di Via Scipione. Davanti a casa si è trovata il 46enne. Sul posto sono arrivatii carabinieri e l’uomo è finito in carcere. Ora è in attesa di giudizio. Dall’altro lato della città, ...

