Chiama il 112 ed annuncia l’imminente suicidio | la corsa disperata dei Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 febbraio 2022) Latina. Erano le ore 01.00 della giornata di oggi, martedì 15 febbraio, quando al numero unico per le emergenze di Terracina è giunta unatache ha raggelato l’animo dell’utente che vi ha risposto. Un uomo di 40 anni, originario di San Felice al Circeo che, in preda ad un forte crollo emotivo, ha dichiaratamente espresso intenzioni suicide. La concitazione è stata forte, il soggetto era evidentemente in uno stato depressivo se si approssimava al folle gesto. Leggi anche: Latina, rubava auto di lusso in Spagna e le rivendeva a ignari clienti: arrestato 28enne Lain provincia di Latina Sul posto sono state immediatamente inviate delle pattuglie e il personale del 118 che sono riusciti finalmente ad intercettare il luogo da cui proveniva lata. L’uomo, in evidente stato confusionale, girovagava ...