Caro bollette | luce a +131% e gas a +94%

Nel corso di un'audizione in Senato da parte dell'Arera, l'Autorità per energia reti e ambiente, i funzionari hanno reso noti i dati sull'aumento dei costi dell'energia sulle bollette per le famiglie e per le imprese. "Pur con gli interventi straordinari da parte del Governo – spiega l'Arera – nel primo trimestre 2022 si è registrato su base annua un aumento del +131% del prezzo dell'energia elettrica per il cliente domestico tipo e del +94% per quello del gas naturale." Vale a dire una crescita dei prezzi da 20 a 46 centesimi di euro per kilowatt, tasse incluse, per l'elettricità. Per quanto riguarda il gas, invece, l'aumento è stato da 70 a 137 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Stangata sui prezzi al consumo I funzionari dell'Arera hanno spiegato che "l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021" è stata ...

