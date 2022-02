Bennett in Bahrain per rafforzare gli accordi di Abramo

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il primo ministro israeliano, Naftali, è arrivato in, il 14 febbraio sera, per una visita ufficiale definita storica dalla stampa locale, in quanto è la prima di un capo di governo israeliano in questo Paese del Golfo, a dimostrazione del successo deglidie del suo sviluppo. Il piccolo del Paese del Golfo rappresenta inoltre per Israele un alleato prezioso per fermare le ambizioni iraniane in Medio Oriente. Nella giornata di oggi, 15 febbraio, è iniziato il giro di incontri che ha visto Bennet prima dal re, Hamad bin Isa Al Khalifa, poi dal principe ereditario e primo ministro Salman bin Hamad, alla presenza di diversi alti funzionari del Regno. ???? ??????? ???? ???? ?????? ??? ????? ??? ???? ?????. ??? ????? ?????? ?? ??????? ???? ??????? ????? ?? ????? ???? ???? ?? ??? ???? ????? ...

Advertising

Analysestrategy : RT @ROBZIK: Il premier israeliano #Bennett è arrivato in #Bahrain. - andjo_annie : RT @ROBZIK: Il premier israeliano #Bennett è arrivato in #Bahrain. - ROBZIK : Il premier israeliano #Bennett è arrivato in #Bahrain. - PagineEsteri : RT @michelegiorgio2: Il premier Bennett è a Manama per una visita finalizzata a rafforzare ad ogni livello i legami tra i 2 Paesi firmatari… - BrigataM49 : RT @michelegiorgio2: Il premier Bennett è a Manama per una visita finalizzata a rafforzare ad ogni livello i legami tra i 2 Paesi firmatari… -

Ultime Notizie dalla rete : Bennett Bahrain

Nova News

Gerusalemme, 15 feb 12:01 - La prima visita ufficiale di un primo ministro israeliano in"non è soltanto simbolica". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano,...Gerusalemme, 15 feb 12:01 - La prima visita ufficiale di un primo ministro israeliano in"non è soltanto simbolica". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano,...The trip by Naftali Bennett, the first official visit to Bahrain by an Israeli prime minister, showcased growing ties between his country and several Arab governments. By Patrick Kingsley MANAMA, ...Israeli Prime Minister Naftali Bennett on Tuesday met with Bahraini officials as part of his one-day visit to Bahrain. According to his spokesman Ofir Gendelman, Bennett met with the Bahraini ...